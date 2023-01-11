***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2023 11:44
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKF12326 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 30.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100010
BIST
11:454.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -25,37
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4518,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4520,1658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:451.137,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.137,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:43
|SDTTR
|56,65
|4.417.114
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.139.711
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.458.801
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,30
|81.559.328
|% 7,39
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|43.748.689
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,30
|219.075.370
|% -8,97
|
|CEOEM
|18,52
|17.505.687
|% -8,95
|
|THYAO
|131,60
|3.763.368.600
|% 0,30
|
|ASELS
|57,35
|2.125.400.634
|% -1,38
|
|EREGL
|38,28
|2.069.971.686
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,09
|1.549.254.059
|% -0,28
|
|TUPRS
|485,20
|1.526.643.667
|% 2,08
|
|EKGYO
|8,51
|1.163.574.588
|% 0,12
|
|KATMR
|2,12
|250.879.607
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,50
|908.802.532
|% -0,31
|
|KRDMD
|18,09
|1.549.254.059
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,71
|212.890.564
|% -0,73
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7827
|18,7844
|% 0,06
|
|Euro
|20,1556
|20,1658
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7622
|22,8763
|% 0,08
|
|Frank
|20,2831
|20,4052
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.732
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,16
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:58XU100
Endeks 4, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 33, 889.00 milyon TL de
-
11:58TSKB
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 094, 748 adet işlem
-
11:57DMSAS
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 562 adet işlem
-
11:56TETMT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 264.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266 adet işlem
-
11:55EUHOL
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 306, 199 adet işlem