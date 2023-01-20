***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 11:38
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKF12318 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 17.500.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103393
BIST
11:355.503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 80,98
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.506
En Düşük
5.436
11:3518,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:3520,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0549
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:351.167,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.167,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:33
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.277.919
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.561.612
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.936.042
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.731.836
|% 9,89
|
|BRKSN
|12,24
|6.576.910
|% -5,77
|
|SANEL
|19,00
|4.158.100
|% -4,47
|
|ZOREN
|5,88
|372.334.420
|% -4,39
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|PRDGS
|8,91
|43.591.866
|% -4,09
|
|THYAO
|154,90
|2.958.211.108
|% 0,19
|
|EREGL
|41,18
|2.553.511.928
|% 2,03
|
|TCELL
|40,26
|1.670.808.279
|% 7,88
|
|AKBNK
|18,18
|1.493.310.346
|% 3,35
|
|KOZAL
|590,40
|1.351.086.161
|% 0,41
|
|EKGYO
|8,65
|1.179.251.801
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,92
|313.888.736
|% 2,46
|
|YKBNK
|9,94
|1.016.302.951
|% 2,47
|
|AKBNK
|18,18
|1.493.310.346
|% 3,35
|
|PETKM
|18,47
|1.250.389.236
|% 2,33
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8008
|18,8092
|% 0,11
|
|Euro
|20,3918
|20,4041
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,1754
|23,2916
|% -0,14
|
|Frank
|20,4100
|20,5329
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9910
|5,0161
|% 0,07
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|1,06
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.931
|7.989
|1,00
|
|Yarım
|3.864
|3.909
|0,00
|
|Çeyrek
|1.938
|1.955
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,81
|
Seans Raporu
11:33
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11:48TTKOM
Yüzde 4.53 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 970, 435 adet işlem
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11:47TSKB
Yüzde 5.58 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 623, 197 adet işlem
-
11:46TCELL
Yüzde 7.72 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 955, 555 adet işlem
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PGSUS, THYAO
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, AKBNK