***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 15:07
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKF22317 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 32.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113530
BIST
15:234.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2318,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2320,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0368
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:231.112,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,74
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KOZAL
|543,60
|1.675.362.055
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.302.135
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|496.500.196
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|389.105.338
|% 10,00
|
|TTRAK
|570,90
|103.395.058
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.468.309
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.635.173.034
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.675.362.055
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.482.841
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.123.114
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|402.194.564
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|268.211.453
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|513.598.474
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.084.845
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.626.953
|% 9,83
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8487
|% 0,07
|
|Euro
|20,1890
|20,1990
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6733
|22,7870
|% -0,83
|
|Frank
|20,3561
|20,4788
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0087
|5,0338
|% 0,08
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,40
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|-0,34
|
Seans Raporu
15:23
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