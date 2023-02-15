***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 16:38
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun (VFF) 21.04.2022 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKF22317 Isın kodlu ihraç için 19.04.2022 Tarihli Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK' nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113558
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0996
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1078
18:051.111,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,53
|Açılış
|: 1.111,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8495
|% 0,08
|
|Euro
|20,1327
|20,1362
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5573
|22,6704
|% -1,34
|
|Frank
|20,2950
|20,4173
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0088
|5,0339
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-22,82
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.112
|-11,98
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.548
|7.618
|-100,00
|
|Yarım
|3.687
|3.728
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.864
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA