***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 12:04
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKS22328
ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 35.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115907
BIST
16:485.068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -80,92
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4818,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4820,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:481.114,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.114,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8720
|18,8779
|% 0,06
|
|Euro
|20,0875
|20,0942
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7675
|22,8817
|% -0,01
|
|Frank
|20,2626
|20,3846
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0163
|5,0414
|% 0,04
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|1,27
|
|Cumhuriyet
|7.589
|7.704
|-20,00
|
|Tam
|7.620
|7.675
|-24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.756
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.878
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|-0,56
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 49 kaybederek (% -1.72 ) 5, 627
-
17:03OZRDN
Yüzde -9.16 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 945 adet işlem
-
17:02INTEM
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 515 adet işlem
-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de