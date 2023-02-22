***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 12:05
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği
TRPTMKV22322 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 60.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115908
BIST
16:495.068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -81,31
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4918,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4920,0903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:491.115,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.115,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
|
|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8731
|18,8776
|% 0,06
|
|Euro
|20,0941
|20,1020
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
|
|Tam
|7.624
|7.681
|-18,00
|
|Yarım
|3.725
|3.759
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,55
|