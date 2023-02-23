***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 11:34
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKS22310 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 13.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116256
BIST
11:365.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,91
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3618,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3620,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:361.110,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.110,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BAGFS
|30,58
|64.227.017
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.191.991
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|42.668.252
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.932.120
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.379.803
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EREGL
|44,82
|1.415.951.240
|% -1,49
|
|THYAO
|138,40
|1.367.090.548
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|ASTOR
|32,84
|1.081.518.642
|% 5,73
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EKGYO
|8,11
|699.628.280
|% 0,87
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|IZMDC
|6,06
|419.197.767
|% -6,77
|
|YKBNK
|9,38
|511.370.783
|% 2,40
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8756
|18,8791
|% 0,04
|
|Euro
|20,0364
|20,0459
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6814
|22,7951
|% 0,10
|
|Frank
|20,1852
|20,3068
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|2,56
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.591
|7.650
|9,00
|
|Yarım
|3.708
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|0,18
|
Seans Raporu
11:36
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11:51HUNER
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Endeks 5, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 21, 479.00 milyon TL de
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11:49DESA
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