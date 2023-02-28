***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 11:25
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV22348 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 148.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117502
BIST
15:505.250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 52,08
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:5018,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:5020,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0248
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:501.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.678.729
|% 9,99
|
|RODRG
|74,40
|15.327.438
|% 9,98
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.786.205
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|118,90
|796.273.565
|% -6,75
|
|NIBAS
|22,66
|255.672.541
|% -6,60
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EREGL
|44,66
|4.152.481.440
|% 1,41
|
|THYAO
|144,40
|4.054.872.363
|% 0,70
|
|OYAKC
|49,02
|3.744.140.093
|% 1,45
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,72
|5.537.594.111
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,42
|1.888.066.946
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,43
|2.875.904.828
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.420.084.732
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.274.474.503
|% -0,69
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8828
|18,8860
|% -0,01
|
|Euro
|20,0574
|20,0634
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8919
|% 0,33
|
|Frank
|20,0625
|20,1833
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.463
|7.517
|-56,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,30
|83,30
|1,26
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:04MEGAP
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 115 adet işlem
-
16:03ADEL
Yüzde 7.44 oranında artışla 129.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 750 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 5, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 60, 890.00 milyon TL de
-
16:01TERA
Yüzde 8.06 oranında artışla 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 378, 804 adet işlem