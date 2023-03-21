***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği 65.000.000 TL nominal değerli, 362 gün vadeli, TRPTMKF32316 ISIN kodlu ihracımız için %44,85 orandan 29.152.500,00. TL kupon ödemesi B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126659BIST