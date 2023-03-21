***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 11:54
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun (VFF) 24.03.2022 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKF32316 ISIN kodlu ihraç için 21.03.2022 tarihli Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK' nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126660
BIST
15:124.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,67
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1219,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1220,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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|Açılış
|: 20,7900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6400
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20,5446
En Düşük
20,3199
15:121.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AKFYE
|14,33
|3.076.063
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.487.378
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|AVOD
|2,91
|129.375.050
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,47
|94.426.064
|% -9,02
|
|AKGRT
|2,65
|173.450.992
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|145.406.161
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|THYAO
|123,10
|2.058.432.226
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.944.273.574
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|EKGYO
|6,68
|826.815.168
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|METRO
|1,96
|190.245.323
|% 3,16
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0225
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,5252
|20,5407
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2441
|23,3606
|% -0,12
|
|Frank
|20,5134
|20,6370
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|