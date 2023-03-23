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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2023 14:29
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKS32327 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 11.870.000,00 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127327


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Altın Gr. 1.212 1.212 6,28  
Cumhuriyet 8.177 8.301 140,00  
Tam 8.177 8.273 13,00  
Yarım 4.008 4.048 6,00  
Çeyrek 2.004 2.024 3,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,10 0,12  
Gümüş Gr. 14,12 14,14 0,06  
B. Petrol 77,06 77,06 0,37  
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