***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2023 14:29
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKS32327 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 11.870.000,00 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127327
BIST
17:185.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,55
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1819,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1820,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0832
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:181.212,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DURDO
|52,80
|24.430.453
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|98.104.315
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.291.431
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.938
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.492.862
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.575.028
|% -9,87
|
|PKENT
|125,50
|224.101.605
|% -9,19
|
|EMKEL
|11,66
|67.709.456
|% -8,62
|
|GEREL
|13,24
|188.267.882
|% -7,99
|
|ASTOR
|60,85
|5.619.809.143
|% 0,58
|
|EREGL
|37,08
|5.024.817.774
|% -0,05
|
|OYAKC
|40,70
|4.846.071.022
|% 6,27
|
|KRDMD
|19,85
|3.041.295.364
|% 1,64
|
|KOZAL
|20,74
|2.467.974.589
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,99
|1.470.448.310
|% 4,02
|
|KRDMD
|19,85
|3.041.295.364
|% 1,64
|
|EREGL
|37,08
|5.024.817.774
|% -0,05
|
|ISCTR
|13,65
|1.716.047.027
|% -0,36
|
|KOZAL
|20,74
|2.467.974.589
|% 2,98
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0406
|19,0454
|% 0,04
|
|Euro
|20,7468
|20,7574
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,3612
|23,4783
|% 0,31
|
|Frank
|20,7124
|20,8371
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0540
|5,0793
|% -0,01
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,28
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.177
|8.273
|13,00
|
|Yarım
|4.008
|4.048
|6,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.024
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,06
|
|B. Petrol
|77,06
|77,06
|0,37
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:33DGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 616, 827 adet işlem
-
17:32ALGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 62.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 272 adet işlem
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK