***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 11:38
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 3. ihracına ilişkin yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131833
BIST
12:315.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 37,59
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:3119,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0401
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:3121,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:311.252,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.251,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:31
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.947.371
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DOGUB
|19,98
|59.105.711
|% -10,00
|
|DGGYO
|36,00
|16.242.944
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,80
|77.325.908
|% -9,45
|
|EKSUN
|79,50
|2.116.717.768
|% -7,18
|
|ZEDUR
|44,46
|3.559.630
|% -5,73
|
|EKSUN
|79,50
|2.116.717.768
|% -7,18
|
|THYAO
|129,10
|2.000.956.188
|% 0,78
|
|ASTOR
|55,75
|1.607.289.841
|% 3,91
|
|EREGL
|36,22
|1.319.299.570
|% 0,72
|
|AKFYE
|16,22
|1.259.466.533
|% 7,28
|
|AKFYE
|16,22
|1.259.466.533
|% 7,28
|
|EKGYO
|6,60
|483.634.623
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,54
|843.606.912
|% 0,97
|
|ADESE
|1,47
|82.438.662
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,87
|510.281.232
|% 0,51
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2487
|19,2531
|% 0,21
|
|Euro
|21,1479
|21,1675
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9214
|24,0414
|% -0,14
|
|Frank
|21,1732
|21,3007
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1168
|5,1425
|% 0,15
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,43
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,63
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.494
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.148
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|