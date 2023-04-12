***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 11:22
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV42338 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 123.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136706
BIST
14:375.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 44,03
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3719,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3721,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0831
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:371.247,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.247,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:37
|BURVA
|33,66
|20.126.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|UFUK
|58,90
|8.877.241
|% 9,99
|
|DGGYO
|35,76
|20.962.570
|% 9,96
|
|HEDEF
|22,04
|59.676.330
|% -6,77
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|AVHOL
|16,19
|45.769.212
|% -4,76
|
|GESAN
|80,75
|1.065.314.451
|% -4,44
|
|SNPAM
|13,04
|159.103
|% -3,55
|
|THYAO
|135,20
|3.147.670.604
|% 1,65
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|SISE
|44,66
|1.250.942.856
|% 1,41
|
|SASA
|111,80
|1.209.951.932
|% 3,23
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|ZOREN
|5,55
|681.811.516
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,13
|878.606.334
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.702.139
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3111
|19,3152
|% 0,16
|
|Euro
|21,1010
|21,1103
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8840
|24,0037
|% -0,09
|
|Frank
|21,3320
|21,4605
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1323
|5,1581
|% 0,07
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|0,03
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52EYGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 22.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 544, 245 adet işlem
-
14:51BRYAT
Yüzde 5.94 oranında artışla 914.30 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 110 adet işlem
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, KOZAA
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 36 artarak (% 0.85 ) 4, 645
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, BRSAN, MARKA, HUBVC, BURVA, ATSYH, DGGYO, UFUK, BURCE, SANEL