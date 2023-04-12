***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 16:50
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/975 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 4 tertip ve 240.700.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136871
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1872
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.247,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|KOZAL
|22,30
|2.432.339.841
|% -0,09
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
|
|AKFYE
|14,46
|1.394.934.950
|% 2,84
|
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,21
|888.354.437
|% 4,37
|
|ASTOR
|54,00
|1.570.291.355
|% -1,55
|
|MOBTL
|3,33
|97.030.011
|% -2,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3086
|19,3122
|% 0,14
|
|Euro
|21,2051
|21,2144
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,9871
|24,1074
|% 0,34
|
|Frank
|21,4347
|21,5638
|% 0,73
|
|Riyal
|5,1322
|5,1579
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
|
|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
|