***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 11:02
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV42312 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 60.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137260
BIST
13:305.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 28,54
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.188
En Düşük
5.153
13:3019,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
13:3021,3252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0997
|Açılış
|: 21,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,3592
En Düşük
21,1879
13:301.258,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.258,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.261,30
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BALAT
|16,94
|856.030
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.445.727
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.677.644
|% 9,98
|
|AYCES
|88,85
|22.266.771
|% 9,96
|
|DGGYO
|39,32
|50.327.475
|% 9,96
|
|MEGAP
|3,62
|68.929.872
|% -39,87
|
|MEGAP
|3,62
|68.929.872
|% -39,87
|
|ONCSM
|103,10
|48.506.619
|% -4,54
|
|ZRGYO
|4,74
|186.316.670
|% -4,24
|
|PAMEL
|271,20
|50.470.736
|% -3,83
|
|THYAO
|136,40
|2.425.672.433
|% 2,25
|
|EREGL
|36,64
|1.870.724.302
|% 1,05
|
|ISCTR
|12,37
|1.481.240.622
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.365.546.036
|% 1,43
|
|SISE
|44,92
|1.184.273.551
|% 1,17
|
|ISCTR
|12,37
|1.481.240.622
|% 0,73
|
|EKGYO
|6,99
|652.237.676
|% -0,14
|
|KOZAL
|22,62
|1.365.546.036
|% 1,43
|
|YKBNK
|10,38
|595.888.542
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,57
|144.047.650
|% 0,39
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3219
|19,3265
|% 0,11
|
|Euro
|21,3042
|21,3252
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,1085
|24,2294
|% 0,28
|
|Frank
|21,6000
|21,7301
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1357
|5,1614
|% 0,04
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|12,21
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|8,18
|
|Cumhuriyet
|8.598
|8.728
|86,00
|
|Tam
|8.648
|8.697
|22,00
|
|Yarım
|4.223
|4.256
|11,00
|
|Çeyrek
|2.112
|2.128
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,90
|0,05
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-0,31
|