***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 10:35
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKV42320 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 100.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139538
BIST
13:255.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:251.248,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.248,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4018
|% 0,05
|
|Euro
|21,2977
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0428
|24,1634
|% 0,57
|
|Frank
|21,5508
|21,6806
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|