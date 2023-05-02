***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 15:19
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,TRPTMKS52358 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 40.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144535
BIST
15:374.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,91
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3719,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3721,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:371.243,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.243,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:35
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.962.776
|% 9,97
|
|SUMAS
|88,30
|1.424.170
|% 9,96
|
|EGSER
|25,28
|86.746.685
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,73
|19.328.282
|% -9,86
|
|KAREL
|14,48
|85.155.062
|% -9,84
|
|OSMEN
|66,50
|16.779.464
|% -9,65
|
|THYAO
|129,00
|2.706.133.147
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.704.922.574
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,74
|1.539.631.297
|% -2,52
|
|SISE
|37,30
|1.313.643.577
|% 1,19
|
|EUPWR
|78,95
|1.309.523.834
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|808.219.831
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|854.968.023
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,46
|1.142.492.245
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,96
|648.457.292
|% 1,20
|
|AKBNK
|16,18
|901.167.109
|% 0,81
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4613
|19,4770
|% 0,19
|
|Euro
|21,3761
|21,3877
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,2094
|24,3309
|% -0,09
|
|Frank
|21,6024
|21,7325
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,09
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,91
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.075
|-163,00
|
|Tam
|9.110
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.550
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-0,17
|
Seans Raporu
15:35
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15:49XU050
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL
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15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, EGSER, KRTEK
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15:49
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