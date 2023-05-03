***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 11:19
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,TRPTMKS52325 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 38.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146114
BIST
14:244.430
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -76,45
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2419,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2421,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1112
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:241.262,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.262,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:24
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.758.322
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.571.957
|% 7,30
|
|MRSHL
|528,80
|27.503.798
|% 6,70
|
|BFREN
|3.177,00
|18.210.153
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|85.223.252
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.924.234
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.839.556
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|29.517.970
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,25
|4.548.034.518
|% -0,89
|
|THYAO
|126,60
|2.319.946.960
|% 0,24
|
|EREGL
|31,30
|1.484.695.364
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,42
|1.444.444.028
|% -7,80
|
|TUPRS
|65,95
|1.265.110.013
|% 0,92
|
|EKGYO
|5,56
|499.121.308
|% -3,30
|
|KOZAL
|16,42
|1.444.444.028
|% -7,80
|
|YKBNK
|9,26
|579.640.062
|% -0,96
|
|EUPWR
|78,25
|4.548.034.518
|% -0,89
|
|ISCTR
|10,68
|510.266.923
|% -0,28
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4708
|19,4748
|% 0,06
|
|Euro
|21,5067
|21,5198
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,2852
|24,4070
|% 0,39
|
|Frank
|21,8138
|21,9452
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1780
|5,2040
|% 0,09
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|0,79
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.437
|4.537
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.276
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|