***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2023 11:19
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKV52329 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 30.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146115
BIST
14:234.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -70,53
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
14:2319,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
14:2321,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1191
|Açılış
|: 22,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
14:231.262,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.262,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler14:23
|INTEM
|77,00
|10.074.326
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|57.230.151
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.710.609
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,82
|84.401.881
|% 7,30
|
|MRSHL
|529,50
|27.331.323
|% 6,84
|
|KOPOL
|40,50
|85.169.752
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|27.085.559
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|22.834.175
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|18.073.542
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|46.726.913
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,90
|4.532.144.680
|% -1,33
|
|THYAO
|126,40
|2.284.849.425
|% 0,08
|
|EREGL
|31,28
|1.477.109.875
|% -2,98
|
|KOZAL
|16,41
|1.433.098.313
|% -7,86
|
|TUPRS
|66,00
|1.258.277.066
|% 0,99
|
|EKGYO
|5,57
|497.303.919
|% -3,13
|
|KOZAL
|16,41
|1.433.098.313
|% -7,86
|
|YKBNK
|9,25
|576.205.686
|% -1,07
|
|EUPWR
|77,90
|4.532.144.680
|% -1,33
|
|ISCTR
|10,67
|507.031.899
|% -0,37
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4730
|19,4770
|% 0,08
|
|Euro
|21,5165
|21,5277
|% 0,56
|
|Sterlin
|24,2758
|24,3975
|% 0,35
|
|Frank
|21,8090
|21,9404
|% 0,51
|
|Riyal
|5,1775
|5,2034
|% 0,08
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|0,67
|
|Cumhuriyet
|9.031
|9.168
|75,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.438
|4.544
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,01
|73,01
|-2,31
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38MANAS
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 640 adet işlem
-
14:36DITAS
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 22.68 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 964 adet işlem
-
14:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, BIMAS, THYAO
-
14:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -61, 68 kaybederek (% -1.52 ) 3, 987
-
14:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CRDFA, IMASM, MAGEN, FLAP, AVGYO, KOPOL, ONCSM, UZERB, SNKRN, SILVR