***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 15:19
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun (VFF) 28.07.2022 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKV52311 ISIN kodlu ihraç için 27.07.2022 tarihli Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150888
BIST
16:414.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,72
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4121,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0979
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:411.272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:39
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.014.893
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,60
|14.440.784
|% 8,70
|
|ELITE
|12,37
|28.305.658
|% 8,41
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,31
|64.933.578
|% -9,89
|
|KRGYO
|16,28
|26.399.067
|% -8,59
|
|ULAS
|14,90
|9.833.881
|% -8,48
|
|KRSTL
|6,96
|36.447.231
|% -8,18
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|KCHOL
|99,15
|4.671.451.601
|% 2,64
|
|THYAO
|134,00
|4.343.844.507
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|ISCTR
|14,48
|6.989.745.902
|% 2,70
|
|YKBNK
|12,04
|3.288.909.516
|% 4,42
|
|EKGYO
|5,89
|1.349.113.152
|% -0,67
|
|AKBNK
|19,63
|3.076.846.848
|% 6,17
|
|SKBNK
|2,41
|361.907.134
|% -1,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5655
|19,6080
|% 0,31
|
|Euro
|21,4507
|21,4726
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|