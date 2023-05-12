***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 15:20
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 288 gün vadeli, TRPTMKS52317 ISIN kodlu ihracımız için 18.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %40,56 orandan 7.300.800,00 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150890
BIST
16:414.836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -12,04
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4123,8000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,3500
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,8000
En Düşük
22,9000
16:411.272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:39
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,65
|14.433.759
|% 8,78
|
|ELITE
|12,39
|28.216.826
|% 8,59
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,34
|64.779.298
|% -9,70
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|KCHOL
|99,10
|4.657.987.186
|% 2,59
|
|THYAO
|134,00
|4.338.856.010
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|EKGYO
|5,88
|1.345.467.274
|% -0,84
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|SKBNK
|2,43
|358.776.162
|% -0,41
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5602
|19,6155
|% 0,35
|
|Euro
|21,5824
|21,5903
|% 1,06
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2162
|5,2423
|% 0,38
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.732
|4.917
|53,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|