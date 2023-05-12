***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 15:20
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 288 gün vadeli, TRPTMKV52311 ISIN kodlu ihracımız için 30.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %39,40 orandan 11.820.000,00 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150892
BIST
16:414.836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -12,04
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4121,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0979
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:411.273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.098.753
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.456
|% 9,95
|
|ELITE
|12,36
|28.544.756
|% 8,33
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|CUSAN
|14,30
|65.817.319
|% -9,95
|
|GRTRK
|17,17
|172.736.927
|% -6,68
|
|PAMEL
|163,00
|54.883.513
|% -6,43
|
|BOBET
|18,64
|114.606.131
|% -6,24
|
|KRVGD
|13,82
|33.987.935
|% -5,86
|
|ASTOR
|42,92
|902.432.910
|% -1,01
|
|CWENE
|109,10
|603.086.926
|% -0,64
|
|ALFAS
|288,20
|574.667.469
|% 7,78
|
|EUPWR
|65,35
|560.682.016
|% -2,68
|
|GESAN
|48,10
|516.297.281
|% -1,43
|
|AKFYE
|9,59
|337.220.270
|% -4,00
|
|ASTOR
|42,92
|902.432.910
|% -1,01
|
|KLSYN
|3,08
|59.985.343
|% 1,32
|
|BIGCH
|22,16
|368.791.757
|% -1,69
|
|GRTRK
|17,17
|172.736.927
|% -6,68
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5715
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,4537
|21,4615
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,4453
|24,5679
|% 0,25
|
|Frank
|21,8137
|21,9451
|% 0,18
|
|Riyal
|5,2151
|5,2412
|% 0,36
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,11
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.730
|4.916
|52,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.443
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,57
|