***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2023 12:12
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKV52378 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 115.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154636
BIST
12:434.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,17%
|| 150,93
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4320,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,3245
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4322,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4779
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0511
En Düşük
21,4431
12:431.278,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 21,73
|Açılış
|: 1.278,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4027
|20,4115
|% 1,59
|
|Euro
|21,9668
|22,0059
|% 2,01
|
|Sterlin
|25,2262
|25,3527
|% 1,80
|
|Frank
|22,4934
|22,6289
|% 1,52
|
|Riyal
|5,4216
|5,4487
|% 1,36
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|23,11
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.533
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.260
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,55
|