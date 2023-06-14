***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2023 14:00
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKS62316 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 36.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158596
BIST
14:365.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 13,13
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3623,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3625,5202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0416
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:361.474,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:34
|BJKAS
|17,05
|177.037.811
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|BRSAN
|262,10
|760.039.944
|% 9,99
|
|INTEM
|96,30
|34.112.580
|% 9,99
|
|INGRM
|556,20
|77.130.045
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.227.185
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|180,00
|60.022.172
|% -7,74
|
|KTLEV
|15,15
|1.314.261.747
|% -6,71
|
|DOGUB
|12,73
|55.886.481
|% -5,63
|
|THYAO
|180,90
|7.430.810.186
|% 1,74
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|SASA
|55,00
|3.043.657.840
|% -2,40
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,29
|3.121.466.136
|% 4,60
|
|ISCTR
|13,47
|2.424.544.705
|% 3,78
|
|AKBNK
|18,53
|3.263.844.450
|% 2,77
|
|EKGYO
|7,38
|938.609.256
|% -0,40
|
|SKBNK
|2,55
|257.049.971
|% 2,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5887
|23,5938
|% -0,16
|
|Euro
|25,4919
|25,5042
|% 0,10
|
|Sterlin
|29,7058
|29,8548
|% -0,04
|
|Frank
|26,0011
|26,1577
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2622
|6,2936
|% -0,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,37
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.786
|4.874
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.393
|2.437
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,04
|0,04
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,93
|