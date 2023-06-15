***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 11:00
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV62310 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 90.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158875
BIST
12:585.397
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 36,53
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5823,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1220
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6925
En Düşük
23,4435
12:5825,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1949
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7045
En Düşük
25,3574
12:581.473,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.472,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:56
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.529.912
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.696.166
|% 9,99
|
|FORTE
|14,66
|3.184.504
|% 9,98
|
|BURVA
|70,85
|132.107.019
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.611.420
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,18
|20.475.494
|% -4,88
|
|PSGYO
|7,46
|111.680.835
|% -4,36
|
|THYAO
|183,00
|4.051.139.989
|% 0,05
|
|SASA
|54,90
|1.476.502.674
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|ZOREN
|3,07
|403.114.064
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,39
|1.388.457.494
|% 2,48
|
|ISCTR
|13,48
|1.323.893.179
|% 1,81
|
|AKBNK
|18,72
|1.324.358.231
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,14
|393.189.372
|% 0,56
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6701
|23,6758
|% 0,45
|
|Euro
|25,6656
|25,7030
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,8656
|30,0154
|% 0,44
|
|Frank
|26,1439
|26,3013
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2924
|6,3239
|% 0,48
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,03
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|0,88
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.899
|-103,00
|
|Tam
|9.697
|9.957
|-98,64
|
|Yarım
|4.751
|4.833
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.376
|2.416
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,80
|-0,32
|
|B. Petrol
|74,05
|74,05
|0,85
|