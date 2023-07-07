***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 10:45
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu 4. ihracına ilişkin 2023 2. dönem yatırımcı raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166910
BIST
'
13:276.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,60
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2726,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0204
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2728,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0427
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:271.603,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.603,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:25
|SKTAS
|3,69
|15.635.781
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.346.205.360
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.898.280
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,08
|113.090.939
|% -6,67
|
|MACKO
|91,50
|215.623.535
|% -5,67
|
|ULUSE
|174,00
|105.821.088
|% -4,66
|
|PCILT
|29,44
|40.471.987
|% -4,54
|
|PETUN
|60,20
|18.916.778
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,70
|4.535.007.128
|% 4,95
|
|THYAO
|216,00
|3.426.158.844
|% -0,28
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,10
|2.235.362.846
|% 2,33
|
|SISE
|46,76
|1.898.326.851
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,13
|1.850.322.074
|% 2,39
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.693.012
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,12
|1.657.594.333
|% 4,15
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|ZOREN
|3,55
|230.066.693
|% -0,56
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0293
|26,0355
|% -0,14
|
|Euro
|28,3568
|28,3819
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,0928
|33,2587
|% -0,11
|
|Frank
|28,9369
|29,1112
|% -0,27
|
|Riyal
|6,9179
|6,9526
|% -0,20
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,66
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,47
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.190
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|