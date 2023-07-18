***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 11:44
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV72319 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 70.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172927
BIST
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14:416.587
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -13,36
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:4126,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,6626
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:4130,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,7429
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:411.701,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 46,29
|Açılış
|: 1.701,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YEOTK
|119,90
|367.002.568
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|24.792.651
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.332.243
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.412.678
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,19
|30.247.192
|% -8,74
|
|AVGYO
|7,90
|16.638.062
|% -8,46
|
|ASELS
|75,20
|4.702.445.334
|% 1,62
|
|THYAO
|217,50
|4.235.085.429
|% -0,59
|
|SASA
|63,85
|2.799.477.759
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,70
|2.730.232.530
|% -2,45
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|YKBNK
|13,62
|2.279.735.398
|% -1,45
|
|ODAS
|8,49
|1.063.761.148
|% 4,94
|
|ISCTR
|14,45
|1.857.228.416
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,83
|312.644.639
|% -1,05
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9458
|26,9521
|% 2,35
|
|Euro
|30,2965
|30,3893
|% 2,71
|
|Sterlin
|35,1865
|35,3629
|% 2,53
|
|Frank
|31,2563
|31,4446
|% 2,53
|
|Riyal
|7,1583
|7,1942
|% 2,27
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|7,89
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,55
|0,51
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 19 kaybederek (% -0.35 ) 7, 231
-
14:54XU100
Endeks 6, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 76, 149.00 milyon TL de
-
14:54ISFIN
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 427, 854 adet işlem
-
14:52PAMEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 151.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 592 adet işlem
-
14:49XU100
Endeks 6, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 75, 479.00 milyon TL de