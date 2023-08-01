***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2023 14:21
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV82342 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 95.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179109
BIST
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15:417.216
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,11
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
15:4126,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0771
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
15:4129,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
15:411.691,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.691,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.690,16
BIST En Aktif Hisseler15:41
|FORMT
|3,26
|263.511.708
|% 226,00
|
|TUCLK
|50,05
|66.661.942
|% 10,00
|
|SAYAS
|54,45
|158.376.978
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|120.518.347
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|372.535.933
|% 9,99
|
|AVHOL
|126,00
|25.526.046
|% -10,00
|
|PCILT
|38,08
|10.716.702
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|2.564.945
|% -9,97
|
|ITTFH
|3,99
|290.665.536
|% -9,93
|
|INFO
|12,50
|225.330.779
|% -9,22
|
|ASTOR
|115,30
|10.484.979.904
|% 3,50
|
|SASA
|65,25
|9.842.755.166
|% 7,05
|
|EREGL
|41,46
|6.812.622.197
|% -0,58
|
|ASELS
|75,80
|5.467.246.841
|% 1,61
|
|THYAO
|232,90
|5.052.059.092
|% -0,60
|
|EKGYO
|8,66
|2.623.931.786
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,29
|1.168.613.621
|% -0,23
|
|ISCTR
|15,52
|4.058.301.178
|% 2,71
|
|YKBNK
|14,09
|3.259.910.158
|% -0,98
|
|IHYAY
|1,24
|211.494.455
|% 5,98
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9431
|26,9825
|% 0,29
|
|Euro
|29,5407
|29,5478
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,3085
|34,4806
|% -0,30
|
|Frank
|30,6257
|30,8102
|% -0,33
|
|Riyal
|7,1661
|7,2021
|% 0,28
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-18,96
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|-8,76
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|-51,00
|
|Tam
|11.052
|11.131
|-39,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,98
|84,98
|-0,45
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56PNLSN
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 54.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 856, 323 adet işlem
-
15:55ISGSY
Yüzde 4.69 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 005, 343 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, AKBNK
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.20 ) 6, 454
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, GARFA, TUCLK, SAYAS, TETMT, SEYKM, PETUN, FZLGY, ZEDUR, CVKMD