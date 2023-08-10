***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 10:48
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKV82334
ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 120.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183386
BIST
'
11:307.700
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 99,81
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:3027,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:3029,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2267
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8587
En Düşük
28,7774
11:301.670,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.670,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.346.779
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.096.205
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.346.120
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.913.148
|% -9,95
|
|VERTU
|35,60
|110.988.390
|% -8,95
|
|DERIM
|16,47
|47.962.357
|% -8,14
|
|THYAO
|267,60
|6.056.494.295
|% 2,92
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|ASTOR
|124,50
|2.196.088.408
|% 6,32
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|SKBNK
|3,38
|475.336.737
|% -1,17
|
|ASGYO
|19,20
|1.953.763.408
|% -5,23
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,8032
|29,8306
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8694
|31,0554
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1888
|7,2249
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.137
|11.237
|22,00
|
|Yarım
|5.577
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.822
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|0,16
|
Seans Raporu
11:28
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11:43MIATK
Yüzde 6.13 oranında artışla 249.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 363, 959 adet işlem
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11:42SANEL
Yüzde 5.30 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 995 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 28 artarak (% 1.15 ) 8, 355
-
11:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, OYLUM
-
11:41XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 51, 754.00 milyon TL de