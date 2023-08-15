***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 11:24
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKV82326 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 70.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185529
BIST
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12:207.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,77
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:2027,0600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:2029,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1330
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:201.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ORGE
|46,20
|123.965.398
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.855.526
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.272.163
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|411.379.444
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.889.883
|% -9,98
|
|AVHOL
|97,55
|94.099.085
|% -7,54
|
|ULUFA
|9,06
|71.455.691
|% -6,79
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,20
|5.315.988.462
|% 0,14
|
|THYAO
|262,10
|4.862.562.993
|% 0,27
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.078.193.174
|% -0,47
|
|GESAN
|112,90
|1.775.289.564
|% 6,91
|
|ZOREN
|4,95
|1.597.741.753
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|436.692.495
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|531.014.920
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.097.468.532
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,03
|1.127.319.998
|% 1,20
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2779
|34,4498
|% 0,37
|
|Frank
|30,7655
|30,9508
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1949
|7,2310
|% 0,26
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,29
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.088
|11.164
|-42,00
|
|Yarım
|5.561
|5.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.804
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,58
|19,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,10
|