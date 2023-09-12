***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2023 11:23
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKV92325 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 30.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194106
BIST
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13:018.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,81
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0126,8711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0128,8498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0513
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:011.659,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.659,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8510
|26,8711
|% 0,02
|
|Euro
|28,8449
|28,8498
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.050
|11.118
|-35,00
|
|Yarım
|5.542
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,62
|