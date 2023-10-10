***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 11:26
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKVE2312 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin
51
.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203698
BIST
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13:428.351
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 157,73
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:4227,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0596
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:4229,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1151
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:421.655,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.655,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:40
|YEOTK
|247,50
|373.390.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|188.964.299
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|491.531.872
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|101.278.561
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|YKSLN
|15,14
|51.800.199
|% -3,69
|
|SUNTK
|71,30
|36.447.805
|% -3,52
|
|AGESA
|72,20
|24.368.937
|% -2,76
|
|REEDR
|22,80
|368.656.808
|% -2,48
|
|THYAO
|230,90
|3.261.141.054
|% 1,63
|
|ASELS
|42,82
|2.766.448.858
|% -2,42
|
|ZOREN
|6,42
|2.519.417.279
|% 4,39
|
|TUPRS
|148,60
|2.460.143.045
|% 0,47
|
|YKBNK
|19,16
|2.448.839.583
|% 3,46
|
|ZOREN
|6,42
|2.519.417.279
|% 4,39
|
|KATMR
|3,17
|723.810.555
|% -1,55
|
|SKBNK
|7,54
|1.549.582.789
|% 8,49
|
|ODAS
|13,49
|2.278.554.835
|% 8,35
|
|EKGYO
|8,28
|1.214.612.318
|% 1,10
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7225
|27,7284
|% 0,22
|
|Euro
|29,3991
|29,4095
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,9049
|34,0749
|% 0,36
|
|Frank
|30,5118
|30,6957
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3693
|7,4062
|% 0,13
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,65
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|11.464
|11.637
|92,00
|
|Tam
|11.231
|11.318
|-14,00
|
|Yarım
|5.633
|5.676
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|-0,48
|