***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 11:22
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPTMKVE2320 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 95.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204799
BIST
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12:178.458
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 127,52
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1727,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0905
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1729,5486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1285
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:171.677,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,85
|Açılış
|: 1.677,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:17
|GESAN
|112,20
|937.551.054
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|652.931.306
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,38
|255.225.028
|% -8,56
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,90
|338.839.333
|% -6,96
|
|THYAO
|232,40
|2.504.661.497
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,00
|2.168.901.467
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EREGL
|44,76
|1.851.850.434
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|929.517.661
|% 4,55
|
|ODAS
|14,18
|1.876.212.705
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.086.885.394
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.057.238.788
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,60
|1.581.577.338
|% 1,92
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7482
|27,7517
|% 0,33
|
|Euro
|29,5339
|29,5486
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,0246
|34,1952
|% 0,12
|
|Frank
|30,6968
|30,8818
|% 0,42
|
|Riyal
|7,3757
|7,4127
|% 0,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,09
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.380
|11.460
|9,00
|
|Yarım
|5.708
|5.752
|5,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,07
|