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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.10.2023 14:18
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 187 gün vadeli, TRPTMKVE2338 ISIN kodlu ihracımız için 25.700.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %33,53 orandan 8.617.210,00 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207161


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BFREN 12.470,30 713.137.843 % 10,00  
UNLU 23,10 67.441.918 % 10,00  
INGRM 375,10 72.853.804 % 10,00  
IHYAY 2,31 41.148.703 % 10,00  
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Sterlin 33,8324 34,0021 % -0,13  
Frank 30,8273 31,0130 % 0,19  
Riyal 7,4215 7,4588 % 0,40  
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Altın Ons 1.926 1.926 5,88  
Altın Gr. 1.725 1.725 8,05  
Cumhuriyet 11.931 12.112 83,00  
Tam 11.663 11.748 40,00  
Yarım 5.849 5.896 19,00  
Çeyrek 2.916 2.948 10,00  
Gümüş.Ons 22,78 22,81 0,19  
Gümüş Gr. 20,29 20,32 0,10  
B. Petrol 89,55 89,55 -0,10  
Seans Raporu 16:42
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