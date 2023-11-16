***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 10:59
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 364 gün vadeli, TRPTMKVK2314 ISIN kodlu ihracımız için 81.000.000 TL nominal değerli itfa ödemesi ve %70,98 orandan 57.493.800 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218397
BIST
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11:377.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 98,00
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3728,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3731,2176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0941
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:371.814,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.814,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.271.023
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.485.510
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|61,05
|122.110.155
|% -9,02
|
|ARASE
|67,10
|593.507.521
|% -8,89
|
|THYAO
|237,60
|2.092.973.100
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|MIATK
|720,50
|1.522.679.856
|% -7,63
|
|SAHOL
|59,00
|1.281.632.593
|% 2,08
|
|TUPRS
|153,70
|1.269.754.954
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,64
|836.952.016
|% 2,00
|
|REEDR
|27,76
|1.860.121.789
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.087.176.901
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|254.449.907
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|773.624.304
|% 2,12
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6813
|28,6868
|% 0,03
|
|Euro
|31,1872
|31,2234
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4169
|35,5945
|% -0,17
|
|Frank
|32,1455
|32,3391
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6266
|7,6648
|% 0,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|902,38
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.044,27
|1.046,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,31
|80,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,77
|1.967,09
|% 0,66
|