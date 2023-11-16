***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 11:01
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun (VFF) 17.11.2022 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKVK2314 ISIN kodlu ihraç için 11.11.2022 tarihli Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218400
BIST
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11:367.763
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 96,72
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3628,6868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0079
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3631,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0999
|Açılış
|: 31,1000
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|Önceki Kapanış
|: 31,1300
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31,2398
En Düşük
31,0707
11:361.814,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.814,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
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1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|154.441.651
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|46.880.356
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|ARASE
|67,25
|595.956.837
|% -8,69
|
|THYAO
|237,60
|2.104.865.494
|% 0,85
|
|REEDR
|27,62
|1.875.761.278
|% -0,22
|
|MIATK
|722,00
|1.531.784.884
|% -7,44
|
|SAHOL
|58,95
|1.291.568.012
|% 1,99
|
|TUPRS
|153,70
|1.285.764.401
|% 1,32
|
|EKGYO
|7,68
|913.613.728
|% 2,54
|
|REEDR
|27,62
|1.875.761.278
|% -0,22
|
|ISCTR
|20,54
|1.090.821.476
|% 2,09
|
|ZOREN
|5,07
|266.495.955
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,85
|784.783.277
|% 2,18
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6813
|28,6868
|% 0,03
|
|Euro
|31,1872
|31,2234
|% 0,32
|
|Sterlin
|35,4108
|35,5884
|% -0,19
|
|Frank
|32,1480
|32,3416
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6257
|7,6639
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|902,64
|903,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,72
|1.044,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,44
|80,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,39
|1.966,69
|% 0,66
|