***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 11:34
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFA2316 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 148.200.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222254
BIST
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11:448.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 7,72
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4428,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0062
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4431,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0107
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:441.891,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.891,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|EKOS
|36,30
|109.702.629
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|631.247.054
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.692.532
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|LIDER
|170,30
|142.709.609
|% -6,43
|
|DAPGM
|33,40
|281.163.801
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,10
|3.957.465
|% -5,76
|
|THYAO
|260,50
|2.249.427.704
|% -0,57
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|KCHOL
|144,60
|1.110.754.587
|% 1,26
|
|ASELS
|49,70
|1.087.550.745
|% 1,22
|
|ADESE
|2,02
|140.681.418
|% 1,51
|
|CANTE
|21,42
|1.427.201.653
|% 4,08
|
|EKGYO
|7,44
|422.720.152
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,64
|1.199.906.339
|% -0,18
|
|YKBNK
|20,40
|697.260.115
|% -0,58
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8980
|28,9081
|% -0,02
|
|Euro
|31,3127
|31,3263
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3829
|36,5654
|% -0,09
|
|Frank
|32,9637
|33,1623
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6843
|7,7229
|% -0,01
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|