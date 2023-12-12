***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 13:52
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,
TRPTMKSA2311 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 50.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224866
BIST
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15:487.734
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,35
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4829,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0409
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4831,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1482
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:481.856,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.857,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:46
|CATES
|83,60
|10.710.414
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|160.107.991
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.248.328
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.598.149
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.477.181
|% -9,96
|
|LIDER
|50,50
|213.391.220
|% -9,74
|
|THYAO
|249,60
|6.692.235.382
|% 1,34
|
|TUPRS
|148,30
|3.250.769.789
|% -0,34
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|EKGYO
|7,46
|1.229.081.013
|% -0,67
|
|AGROT
|14,02
|2.249.077.535
|% -8,19
|
|ISCTR
|22,64
|3.030.116.532
|% 3,19
|
|YKBNK
|20,46
|2.458.088.927
|% 4,44
|
|AKBNK
|36,88
|3.150.048.399
|% 5,67
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0353
|29,0419
|% 0,14
|
|Euro
|31,3759
|31,3944
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,4089
|36,5915
|% 0,32
|
|Frank
|33,1012
|33,3006
|% 0,68
|
|Riyal
|7,7195
|7,7582
|% 0,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,66
|928,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,48
|982,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,48
|1.988,73
|% 0,66
|