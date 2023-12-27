***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 11:27
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKFA2324 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 180.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229616
BIST
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12:477.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -55,02
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4729,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1375
|Açılış
|: 29,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4100
En Düşük
29,0967
12:4732,5194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1796
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:471.955,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 17,62
|Açılış
|: 1.955,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.312.366
|% 9,95
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|CEOEM
|20,70
|72.107.282
|% 7,25
|
|KUYAS
|44,28
|3.294.255
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|22.001.986
|% -9,98
|
|VERUS
|162,90
|3.787.751
|% -9,95
|
|INVES
|258,25
|310.158
|% -9,94
|
|OSTIM
|5,27
|42.044.802
|% -9,91
|
|TABGD
|112,70
|520.592.175
|% 3,49
|
|ASTOR
|88,80
|518.513.397
|% 1,14
|
|YEOTK
|153,00
|416.255.281
|% 5,23
|
|KBORU
|43,78
|413.762.789
|% -2,28
|
|SMRTG
|54,45
|408.351.415
|% 1,21
|
|ODAS
|7,89
|254.853.260
|% 2,47
|
|BEGYO
|2,86
|79.041.609
|% 1,06
|
|MHRGY
|5,12
|83.118.471
|% -2,29
|
|REEDR
|20,58
|200.518.995
|% 4,15
|
|MIATK
|31,68
|285.582.424
|% 10,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3688
|29,4100
|% 0,47
|
|Euro
|32,4989
|32,5194
|% 0,56
|
|Sterlin
|37,2873
|37,4743
|% 0,88
|
|Frank
|34,3359
|34,5427
|% 0,99
|
|Riyal
|7,8145
|7,8537
|% 0,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|979,96
|983,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.189,82
|1.196,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,54
|2.068,83
|% 0,66
|