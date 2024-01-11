***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 11:18
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 364 gün vadeli,
TRPTMKV12414 ISIN kodlu ihracımız için
78.000.000
TL nominal değerli itfa ödemesi ve %77,49 orandan
60.442.200 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238345
BIST
'
14:247.904
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,02
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2430,0070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0470
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2433,0745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1864
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:241.961,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.961,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MERIT
|78,65
|23.934.765
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.739.357
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.021.050
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.898.855
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,43
|100.895.755
|% -7,55
|
|POLTK
|17.322,50
|130.438.215
|% -7,02
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.166.510.110
|% -1,00
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|AKBNK
|41,24
|2.613.789.875
|% 1,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|SKBNK
|4,50
|379.966.218
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,23
|664.644.038
|% -0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0021
|30,0060
|% 0,15
|
|Euro
|33,0520
|33,0853
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1866
|38,3781
|% 0,42
|
|Frank
|35,1252
|35,3368
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9774
|8,0174
|% 0,18
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|926,88
|929,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,14
|1.017,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,83
|77,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,50
|2.033,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37OBASE
Yüzde 6.57 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 521, 834 adet işlem
-
14:36HATEK
Yüzde 4.95 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 486, 589 adet işlem
-
14:35BEGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 479, 112 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de