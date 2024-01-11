***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, 364 gün vadeli,TRPTMKV12414 ISIN kodlu ihracımız için78.000.000TL nominal değerli itfa ödemesi ve %77,49 orandan60.442.200 TL kupon ödemesi, B Grubu tertip yatırımcılarına ödenmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238345BIST