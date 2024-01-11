***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 11:18
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun (VFF)
12.01.2023
tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKV12414 ISIN kodlu ihraç için 09.01.2023 tarihli Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238346
BIST
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14:237.904
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,96
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2330,0077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0477
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2333,0910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2029
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:231.961,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.961,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:23
|MERIT
|78,65
|23.934.765
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.739.357
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.021.050
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.898.855
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,43
|100.895.755
|% -7,55
|
|POLTK
|17.322,50
|130.438.215
|% -7,02
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.166.510.110
|% -1,00
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|AKBNK
|41,24
|2.613.789.875
|% 1,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,76
|3.328.286.069
|% 0,23
|
|YKBNK
|23,54
|2.388.303.232
|% -0,08
|
|EREGL
|44,32
|4.101.453.168
|% -1,60
|
|SKBNK
|4,50
|379.966.218
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,23
|664.644.038
|% -0,24
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0019
|30,0077
|% 0,16
|
|Euro
|32,9819
|33,0910
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,1866
|38,3781
|% 0,42
|
|Frank
|35,1252
|35,3368
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9774
|8,0174
|% 0,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|927,42
|930,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,17
|1.019,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,28
|2.033,58
|% 0,66
|