***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 11:23
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF12425 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 160.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241582
BIST
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12:227.964
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -51,76
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:2230,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0598
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:2232,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0497
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:221.970,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.970,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:22
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|KGYO
|38,90
|26.842.205
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,65
|72.690.313
|% 9,94
|
|AKYHO
|5,07
|66.098.238
|% 8,57
|
|KFEIN
|88,45
|378.979.337
|% 8,33
|
|SNPAM
|86,20
|4.263.797
|% -5,95
|
|ICUGS
|12,33
|11.330.164
|% -4,42
|
|CELHA
|46,30
|4.072.911
|% -4,06
|
|HATEK
|12,58
|21.238.677
|% -3,75
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|SASA
|38,16
|3.325.077.475
|% 5,94
|
|THYAO
|249,60
|1.975.216.798
|% -0,46
|
|ISCTR
|25,56
|1.534.044.106
|% -1,16
|
|AKBNK
|40,60
|1.514.173.527
|% -1,02
|
|YKBNK
|21,94
|1.353.521.366
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,78
|873.111.012
|% -2,23
|
|SASA
|38,16
|3.325.077.475
|% 5,94
|
|HEKTS
|17,71
|1.087.942.313
|% 2,67
|
|YKBNK
|21,94
|1.353.521.366
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,56
|1.534.044.106
|% -1,16
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1891
|30,1950
|% 0,20
|
|Euro
|32,8860
|32,8960
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,1774
|38,3688
|% 0,05
|
|Frank
|34,6213
|34,8299
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0249
|8,0651
|% 0,16
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|914,30
|915,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,95
|956,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,46
|79,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,05
|2.029,30
|% 0,66
|