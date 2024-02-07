***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2024 11:43
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF22416 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 145.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247484
BIST
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13:228.928
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 58,97
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:2230,6001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:2232,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0871
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:222.000,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.000,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:22
|AVHOL
|56,70
|136.583.471
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.526.628
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.281.627
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|190.051.769
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,80
|20.346.532
|% -50,00
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|EUYO
|14,05
|9.893.976
|% -5,20
|
|THYAO
|288,75
|3.983.036.770
|% -0,77
|
|EREGL
|45,24
|3.748.119.958
|% 2,35
|
|REEDR
|41,24
|3.404.365.965
|% 8,81
|
|TUPRS
|157,00
|3.025.410.494
|% 1,62
|
|ASTOR
|128,70
|2.636.734.991
|% 3,37
|
|ZOREN
|5,04
|947.134.504
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,25
|324.401.608
|% 2,74
|
|TSPOR
|1,65
|190.154.313
|% -0,60
|
|PETKM
|23,30
|2.124.508.482
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.740.270
|% 9,84
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5947
|30,6001
|% 0,16
|
|Euro
|32,9710
|32,9819
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5375
|38,7307
|% 0,39
|
|Frank
|34,9580
|35,1686
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1332
|8,1739
|% 0,11
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|896,51
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,95
|941,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,22
|79,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,36
|2.033,59
|% 0,66
|