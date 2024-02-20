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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2024 11:41
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMK122410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 95.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250733


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Frank 34,9480 35,1585 % 0,40  
Riyal 8,2143 8,2555 % 0,20  
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Platin 909,99 911,14 % 0,66  
Paladyum 969,45 972,00 % 0,66  
Brent Pet. 83,10 83,10 % 0,66  
Altın Ons 2.026,28 2.026,78 % 0,66  
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