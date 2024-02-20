***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 11:41
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMK122410 ISIN kodlu Varlığa Dayalı Menkul Kıymetin 95.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250733
BIST
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13:419.304
En Düşük
|Değişim
|: 1,17%
|| 107,38
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:4130,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0621
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:4133,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1353
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:412.013,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,02
|Açılış
|: 2.013,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TURGG
|687,50
|102.742.020
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.584.668.336
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|242.553.929
|% 9,97
|
|UFUK
|198,60
|6.903.932
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.844.021
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,80
|55.279.397
|% -6,86
|
|CEOEM
|23,88
|59.419.718
|% -4,86
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,25
|5.380.768.812
|% 0,99
|
|MIATK
|68,85
|3.584.668.336
|% 9,98
|
|GUBRF
|208,80
|3.534.063.717
|% 5,61
|
|EREGL
|48,52
|2.994.021.029
|% 0,41
|
|SASA
|42,90
|2.497.855.086
|% -0,56
|
|ZOREN
|6,10
|1.879.073.311
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,60
|1.294.926.157
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.727.355
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|209.015.217
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,78
|372.572.712
|% 3,69
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8981
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4072
|33,4227
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8595
|39,0544
|% 0,33
|
|Frank
|34,9480
|35,1585
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|909,99
|911,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,45
|972,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,10
|83,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,28
|2.026,78
|% 0,66
|