***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 16.03.2023 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKV32412 ISIN kodlu 6. ihraç için Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258771BIST