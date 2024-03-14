***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.03.2024 14:35
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 16.03.2023 tarihinde ihraç ettiği, TRPTMKV32412 ISIN kodlu 6. ihraç için Tertip İhraç Belgesi ekinde VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar başlığında tarif edilen ‘Gecikmiş Alacaklar İtfa Tarihi Uygulaması'' ihraç itfa planımızda uygulanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258771
BIST
'
16:378.919
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,63
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3732,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0847
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3735,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0452
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:372.232,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,02
|Açılış
|: 2.232,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.230,77
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DMSAS
|6,39
|553.363
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|NATEN
|57,35
|184.053.250
|% 9,97
|
|FONET
|34,66
|187.964.681
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|SNKRN
|40,00
|1.848.618
|% -7,41
|
|AGHOL
|263,00
|438.806.412
|% -7,39
|
|THYAO
|273,00
|5.130.268.168
|% 0,37
|
|EREGL
|44,60
|2.918.450.957
|% 0,31
|
|LMKDC
|36,12
|2.557.182.542
|% 9,19
|
|OBAMS
|50,55
|2.500.882.387
|% 3,16
|
|TUPRS
|165,20
|2.364.518.169
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,48
|1.945.531.077
|% -1,13
|
|EKGYO
|10,88
|1.341.998.034
|% 1,30
|
|ZOREN
|5,20
|537.952.504
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,94
|1.708.587.395
|% -1,44
|
|AKFGY
|2,69
|202.207.321
|% -1,10
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1234
|32,1262
|% 0,26
|
|Euro
|35,1732
|35,1896
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,4057
|41,6132
|% -0,56
|
|Frank
|36,7688
|36,9531
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6391
|8,6824
|% -0,42
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|932,15
|932,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,47
|1.087,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,85
|84,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,53
|2.162,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 16 artarak (% 0.30 ) 9, 475
-
16:49XU100
Endeks 8, 924 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 60, 752.00 milyon TL de
-
16:49FORMT
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 555, 102 adet işlem
-
16:48BORSK
Yüzde 5.32 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 783, 860 adet işlem
-
16:47MOGAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 055, 454 adet işlem