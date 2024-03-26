***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 11:04
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka 1 Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF32449 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 94.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262375
BIST
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13:548.861
En Düşük
|Değişim
|: -1,87%
|| -168,86
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5432,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0914
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5434,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:542.274,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 30,65
|Açılış
|: 2.274,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.275,01
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:54
|AKENR
|11,66
|21.665.994
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|83.552.537
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|75.060.373
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.426.512
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,00
|16.190.815
|% -52,89
|
|PEKGY
|12,71
|629.434.884
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.429.934.483
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.856.587
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.611.647.643
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.429.934.483
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,35
|3.491.993.111
|% -7,60
|
|AKBNK
|44,56
|3.145.166.273
|% 1,08
|
|ISCTR
|11,38
|2.757.841.810
|% -0,26
|
|ZOREN
|5,35
|3.491.993.111
|% -7,60
|
|ISCTR
|11,38
|2.757.841.810
|% -0,26
|
|PETKM
|21,30
|4.429.934.483
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,62
|967.747.075
|% -1,03
|
|YKBNK
|27,02
|2.701.962.714
|% -0,37
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1980
|% 0,28
|
|Euro
|34,9886
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8433
|41,0480
|% -0,39
|
|Frank
|35,8276
|36,0072
|% -0,69
|
|Riyal
|8,6058
|8,6489
|% -0,53
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,46
|904,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,23
|1.003,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,75
|85,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,98
|2.196,30
|% 0,66
|