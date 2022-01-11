***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.01.2022 16:49
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 7 tertip ve 325.800.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992776
BIST
17:122.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,13
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:1213,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0154
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:1215,6796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0210
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:12801,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,63
|Açılış
|: 801,99
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KRDMA
|10,45
|150.536.445
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|82.278.950
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.620.139
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|28.955.366
|% 9,94
|
|RALYH
|10,39
|81.007.234
|% -8,62
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|IHAAS
|9,60
|15.181.067
|% -5,88
|
|FENER
|29,20
|68.109.135
|% -5,50
|
|ERBOS
|129,00
|240.645.939
|% -5,15
|
|KRDMD
|12,55
|5.191.678.950
|% 8,66
|
|EREGL
|31,88
|4.467.035.538
|% 4,52
|
|THYAO
|27,06
|4.266.129.284
|% 1,35
|
|GARAN
|11,83
|2.371.813.773
|% 0,77
|
|YKBNK
|3,75
|1.612.690.619
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,75
|1.612.690.619
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,55
|5.191.678.950
|% 8,66
|
|EKGYO
|2,40
|775.700.959
|% -0,83
|
|GARAN
|11,83
|2.371.813.773
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,12
|583.061.450
|% 0,97
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8268
|13,8362
|% 0,11
|
|Euro
|15,6489
|15,6796
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,7275
|18,8214
|% 0,09
|
|Frank
|14,8679
|14,9574
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6761
|3,6946
|% 0,15
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|1,99
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,63
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,66
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27METUR
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 166 adet işlem
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17:24XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 36, 077.00 milyon TL de
-
17:23KRDMB
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 042, 700 adet işlem
-
17:22HATEK
Yüzde 4.39 oranında artışla 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 782, 867 adet işlem
-
17:21KRSTL
Yüzde 7.66 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 466, 108 adet işlem