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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

20.04.2022 16:05
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 7 tertip ve 291.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022314


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Çeyrek 1.474 1.507 -8,65  
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