***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.04.2022 16:05
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 7 tertip ve 291.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022314
BIST
16:482.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,71
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4814,6760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0259
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:4815,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1098
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:48920,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,96
|Açılış
|: 920,47
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DAGI
|3,54
|50.376.077
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|332,30
|106.527.622
|% 9,63
|
|MANAS
|26,86
|69.499.635
|% 7,87
|
|AYEN
|16,99
|24.012.852
|% 7,06
|
|EDATA
|16,20
|51.645.255
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,22
|17.775.430
|% -6,94
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.539.483.350
|% 0,31
|
|SISE
|18,34
|2.445.942.971
|% 2,06
|
|GARAN
|14,23
|2.216.888.594
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,30
|1.596.142.355
|% 1,53
|
|EREGL
|35,80
|1.376.572.730
|% -0,22
|
|ODAS
|2,62
|1.016.913.819
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.596.142.355
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|823.085.180
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|403.370.611
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|366.347.600
|% 2,29
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6740
|14,6760
|% 0,18
|
|Euro
|15,9122
|15,9258
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,1000
|19,1958
|% 0,60
|
|Frank
|15,4128
|15,5057
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|1,36
|
|Altın Gr.
|920
|920
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.081
|6.233
|-35,78
|
|Yarım
|2.939
|3.015
|-17,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,84
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03AYEN
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 878 adet işlem
-
17:02NTHOL
Yüzde 6.78 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 094, 222 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 596.00 milyon TL de
-
17:01BRYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 423.60 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 152 adet işlem
-
17:00DAGI
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 770, 816 adet işlem