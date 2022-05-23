***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.05.2022 12:53
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 9 tertip ve 273.600.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgelerini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031702
BIST
14:112.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -24,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:1115,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0953
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:1116,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0624
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:11944,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,07
|Açılış
|: 944,63
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:09
|IMASM
|51,55
|7.137.154
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.088.065
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.698.952
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,08
|20.686.317
|% -9,60
|
|ORCAY
|18,14
|73.978.872
|% -7,97
|
|POLTK
|648,20
|24.083.392
|% -7,80
|
|OZRDN
|9,44
|1.332.228
|% -5,60
|
|THYAO
|42,94
|1.985.057.010
|% 0,19
|
|ASELS
|23,42
|1.314.008.841
|% 2,81
|
|GARAN
|15,81
|1.192.759.549
|% -2,71
|
|SISE
|19,04
|1.062.828.102
|% -1,96
|
|KARSN
|5,79
|868.555.687
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,25
|329.383.027
|% 4,17
|
|KARSN
|5,79
|868.555.687
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,35
|572.867.497
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,59
|301.304.264
|% -1,52
|
|TSKB
|1,95
|143.846.306
|% 1,04
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7767
|15,7892
|% -0,53
|
|Euro
|16,8564
|16,8805
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8277
|19,9272
|% 0,31
|
|Frank
|16,2747
|16,3728
|% 0,34
|
|Riyal
|4,1988
|4,2199
|% -0,47
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|16,03
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|-2,00
|
|Tam
|6.251
|6.409
|-3,33
|
|Yarım
|3.021
|3.100
|-1,61
|
|Çeyrek
|1.515
|1.550
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,49
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
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14:24XU100
Endeks 2, 352 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
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14:24ORCAY
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 952, 051 adet işlem
-
14:22BSOKE
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 570, 711 adet işlem
-
14:21BAKAB
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 575 adet işlem
-
14:20ODAS
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 572, 857 adet işlem