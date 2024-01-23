***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu 8. İhraca ilişkin tertip ihraç belgeleri ve eklerini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242127BIST